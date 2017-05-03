3 ilde 133 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 90 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolunda durumundan şüphelendikleri bir otobüsü durdurdu.

İncelemede otobüste bulunan çoğu Afganistan uyruklu, ikisi çocuk, ikisi kadın 90 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yabancı uyruklular daha sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli operasyonları

Edirne ve Kırklareli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin kontrollerinde Bosnaköy'de sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 38 Suriye uyruklu tespit etti.

Yakalana Suriye uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pehlivanköy'de bir minibüste yapılan aramada da yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığında olan 5 Cezayir uyruklu belirlendi.

Araçta yapılan aramada, bot ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili 2 "organizatör" de gözaltına alındı.