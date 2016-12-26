3 il yoğun sisin etkisinde

Kilis yoğun sisin etkisinde

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler sisli bölgelerde ve Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep ve Kilis-Halep karayollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, sisin etkisinin ilerleyen saatlere kadar devam edeceğini kaydetti.

Yoğun sis, kent merkezinin yanısıra Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa

Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, aralıklarla etkisini artırıyor. Zaman zaman yağmurun etkili olduğu kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu, Şanlıurfa-Mardin ve Şanlıurfa-Diyarbakır karayollarında görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Kent merkezi ile karayollarında etkili olan sis nedeniyle trafikte araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi.

Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücülerin araç takip mesafesini korumalarını, aşırı hız yapmadan ve sis lambalarını yakarak trafikte ilerlemeleri uyarısında bulundu.

Bursa

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, erken saatlerden itibaren görülen yoğun sis, kenti civar illere bağlayan bazı kara yollarında etkili oluyor.

Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis, karayolları ve kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun sisten kaynaklanan maddi hasarlı kazalar, trafikte aksamalara neden oldu.