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Buradasınız : » » 3 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

3 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Antalya, Muğla ve Isparta'da yarın sabaha kadar şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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3 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimi sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler yağmur ve karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli, Muğla geneli ile Antalya'nın doğu, Isparta'nın ise güney ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgarın, güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlerde de lodos fırtınası bekleniyor. Rüzgarın güney ve batıdan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1 ila 2, yer yer 3 ila 4 metreyi bulacağı tahmin ediliyor. Havanın zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Denizlerde görüşün ise orta, yağış anında zayıf olacağı öngörülüyor. 

Etiketler: meteoroloji, şiddetli yağış, Fırtına, hava sıcaklığı
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