  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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3 il için meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da aralıklarla yağış bekleniyor.

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3 il için meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan ve güney kesimleri ile Ağrı ili ve çevresinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan çevresinde karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı çevresinde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20, Kars'ta 19, Erzurum'da 11, Iğdır ve Ağrı'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 75, Erzurum'da 40, Kars'ta 25, Ardahan'da 18, Tunceli'de 12, Iğdır'da 10 santimetre ölçüldü. AA

Etiketler: meteorolojiden yağış uyarısı, yağış, erzurum, erzincan, ağrı
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