3. Havalimanı'nın yüzde 71'i tamamlandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın hem iç hem de apron sahasında aralıksız süren çalışmalar sonucu yolcu köprülerinin montajları, ana terminal binasının dış cam ve çatı montajları devam ediyor.

Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistlerden ikincisin de yapımında önemli aşama kaydedildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşma yaptığı 3. Global Satshow konferansında yapılan canlı bağlantı ile, İstanbul 3. Havalimanı'nın tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi. İGA Genel Müdürü Yusuf Akçayoğlu Havalimanı'na ilişkin son bilgileri aktardı.

İGA Genel Müdürü Yusuf Akçayoğlu, "90 milyonluk yolcu terminalimizde yüzde 71’lik bir ilerlemeye kavuşmuş durumdayız. Terminalimizde bütün aktiviteler son hızıyla devam etmektedir. Aralık ayı sonu itibariyle terminal ana bloğunun da çatısını da kapatıp içerideki tüm sistemlerin imalatlarına hızlı bir şekilde gireceğiz. Bir nolu pistimiz 3 bin 750 metre uzunluğundaki ve yedek pistiyle birlikte bitmiş halde. İki nolu pistimizde de çok hızlı çalışmalar sürmektedir. Tam bir yıl sonra 29 Ekim 2018’de bu Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesini bitirmiş olacağız." dedi.