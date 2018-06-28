3. Havalimanı'nın ışıklandırması havadan görüntülendi

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan 3. Havalimanı’nın 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki dev pistlerinin ışıklandırılması havadan görüntülendi. Uçakların pistte inerken görecekleri ışıklandırma havadan çekilen görüntülerde belli oldu.

3. havalimanı inşaatı çalışmaları devam ederken yapımı tamamlanan pistte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olduğu uçak ilk kez iniş yapmıştı. 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki dev pist gece ışıklandırılması havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde pilotların renkli ışıklar sayesinde pisttin hangi bölümde olduklarını ve indikten sonra nereye doğru gideceklerine yardım sağlayan göstergeler belli oldu. Pilotlar 3. havalimanına inerken havadan çekilen görüntülerdeki manzara ile karşılaşacaklar. Ana terminal binasının da ışıklandırması dev yapının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İlk etabın 29 Ekim'de hizmete açılması bekleniyor

Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden olan ve gerçekleşme oranı yüzde 90'ı aşan havalimanının ilk etabının 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor.

Toplamda 42 ayda tamamlanacak ilk etapta, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacak.

Havalimanının 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlaması bekleniyor.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi ve e-pasaport girişleriyle dikkati çekiyor.

Kaynak: İHA, AA