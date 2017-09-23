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3 general ve 19 albay emekliliğe sevk edildi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Kalkan ile bir korgeneral, bir tuğgeneral ve 19 albayın emekliliğe sevk edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de

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3 general ve 19 albay emekliliğe sevk edildi

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan ile daha önce Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Korgeneral Ali Lapanta ve Tuğgeneral Veli Turan, 1 Ekim tarihi itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

Jandarma Kurmay Albaylar Güven Şağban, Kahraman Dikmen ve Taner Büyükgöz, Jandarma Albaylar Osman Topbaş, Mustafa Çelik, Özcan Kaplan, Hüseyin Kanat, Zafer Durukan, Hüseyin Şimşek, Mustafa Kemal Timuroğlu, Fatih Üstündağ, Uğur Pamukçu, Levent Çinko, Eyüp Aktaş, Hakan Demirörs, Tümay Özgür ve Erol Egesoy, Jandarma Pilot Albay Tuncay Köse ile Jandarma Maliye Albay Yıldıray Dinç'in de aynı tarih itibarıyla emekliliğe sevki kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre alındı.

Etiketler: jandarma genel komutanlığı, resmi gazete, emekliliğe sevk
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