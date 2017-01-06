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Buradasınız : » » 3 eski hakim FETÖ'den tutuklandı

3 eski hakim FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, tutuklandı.

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3 eski hakim FETÖden tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, mahkemece tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakimler Ahmet Can, Abdurrahman Dursun Bedir ve Hasan Bilgin, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren hakimler, tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok tarafından sorgulanan 3 hakim, tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

Etiketler: fetö, hakim
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