3 eski asker FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen 16 eski askerden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski yarbay Z.E. ile astsubaylar S.D. ve Y.I, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak ve Mersin'de, 21 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu gözaltına alınmıştı.