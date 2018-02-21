  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 3 dakikada 1 ton alüminyumu çaldılar

3 dakikada 1 ton alüminyumu çaldılar

Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesine güpegündüz gelen dört hırsız 3 dakika da 1 ton alüminyum kalıp çaldı.

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3 dakikada 1 ton alüminyumu çaldılar

Olay Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Siteye öğle saatlerinde araç ile gelen dört hırsız herkes çalıştığı esnada bir iş yerinin önünde bulunan piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 1 ton ağırlığındaki alüminyum kalıpları üç dakika da çaldı. Hırsızların rahatlığı ise bu kadarına da pes dedirtti. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde hırsızlar iş yerinin önüne araba ile yanaşıyor ve bir süre aracın içerisinde bekliyor. Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra aracı iyice yaklaştıran hırsızlar kalıpları araca yükleyerek olay yerinden kaçıyorlar.

İş yeri sahibi Yusuf Tığlı çalınan malzemeleri akşam fark ettiklerini belirterek "Saat altı gibi paydos ettiğimizde fark ettik kalıpların olmadığını. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediğimizde bir aracın yanaştığını görüyoruz ve kalıplarımızı çalıyor. Tanesi 250 kilo ağırlığında bu kalıpların maddi değeri 20 bin TL civarında. Müşterimize teslim edecektik bu malzemeyi şimdi iki tarafta mağdur oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA 

Etiketler: başakşehir, İstanbul, alüminyum
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