  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 3 bin 690 araç trafikten men edildi

3 bin 690 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi" uygulamasının 4'üncüsü gerçekleştirildi.

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3 bin 690 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi" uygulamasının 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amaçlandı.

Uygulamada 5 bin 645 polis ve 2 bin 815 jandarma görev aldı.

183 bin 505 araç ve sürücüleri kontrol edildi, 5 milyon 917 bin lira cezai işlem uygulandı.

Eksikliği görülen 3 bin 690 araç da trafikten men edildi.

Kontrollerde aranan 80 kişi yakalandı, 5 çalıntı araç bulundu.

Etiketler: trafik denetimleri, emniyet, jandarma, araç ceza, trafik cezası
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