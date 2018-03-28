3 Bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, kurumun Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Civriz atandı. Kurumun Genel Müdür Yardımcısı Murat Alan ve Müsteşar Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise, Maliye Bakanlığı Müşavirliği'ne getirildi.

Kırıkkale Defterdarlığı'na İbrahim Bayraktar'ın, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmail Hakkı Yazıcı'nın ataması yapıldı.

Sayıştay Savcılığı'na Yusuf Gezbeli, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'na Cemil Müsevitoğlu, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı'na Vergi Müfettişi Ergün Aslan, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı'na Halil Tekin, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı'na Vergi Müfettişi İbrahim Kaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'na Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman ve Vergi Başmüfettişliği'ne Dilşad Derin atandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberlerşme Bakanlığı

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığı'na Sinan Kuşçu, Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Naci Kaya, Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Tutaş getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sami Gürbüz, Denetim Hizmetleri Başkanlığı müfettişleri Hamdi Çalışkan ve Hasan Güngör başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı.

Kaynak: AA