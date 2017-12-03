3 Aralık Dünya Engelliler Günü için dikkat çeken etkinlikler düzenlendi

3 Aralık 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenir.

Ülkemizde de birçok farklı şehirde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Farkındalığı artırmak için pedal çevirdiler

Genç-yaşlı yüzlerce bisikletli Dünya Engelliler Günü'nde Mecidiyeköy'de biraraya geldi.

Rotaları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü.

Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne karanfiller bıraktı, dualar etti.

Ağzıyla tuttuğu kalemle çizdiği resimleri sergiledi

Ankara'daki resim sergileri, azmin her türlü engeli nasıl aştığını gözler önüne serdi.

Resimlerini ağzıyla tuttuğu kalemle çizen Yusuf Akgün, Yeşilçam oyuncuları koleksiyonunu sergiledi.

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları da mesajlarını Üsküdar'da Şöhretler Karması maçında verdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ampute futbolcuları ile buluştu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Bursa'da ampute futbolcuların yanındaydı.

"Saha içinde hiçbir engel tanımaksızın istediklerini yapabilen, ortaya koyan ve bunun heyecanını seyirciye kadar yansıtan bir mücadele gördüm. " dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan işaret diliyle türkü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte "Memet'e Ağıt" türküsünü işaret diliyle yorumladı.

Kimi fahri polis oldu, kimi klipte oynadı...

Osmaniye'de akülü araçlarıyla cadde ve sokaklarda gezinti yapan engelliler polis yeleği giyerek fahri polis de oldular. Kahramanmaraş'ta bir müzisyen, çektiği klipte down sendromlulara yer verdi.

Yamaç paraşütü ile uçtular

Adana'da ise engelliler gökyüzü ile buluştu.

Kabasakal köyü Rüzgarlı Tepe'de gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, yamaç paraşütü ile uçtu.

Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadılar.

Dostluk ve sevgi temalı voleybol maçı yaptılar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise, farklı şehirlerden gelen engelliler, dostluk ve sevgi temalı voleybol maçı yaptı.

Kaynak: TRT Haber