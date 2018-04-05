Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin e-Devlet'ten alınması uygulamasının ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma yaptı.

Adalet Bakanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasına 21 Mart'ta, ölen kişinin mirasının paylaşımına yönelik beyanlarını da içeren vasiyetname sorgulama da eklendi.

Uygulamanın ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 oldu. Yeni uygulamanın başladığı iki hafta içerisinde 294 bin kişi vasiyetnameye e-Devlet Kapısı'ndan ulaştı.

Uygulamayla noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ulaşılıyor.

Kaynak: AA