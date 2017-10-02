29 iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 29 iş adamı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye finansman sağladığı belirlenen 47 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında kentte tanınmış bazı iş adamlarının da olduğu 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 18 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, örgütle bağlantılı derneklerde üyelik kayıtlarının olduğu, terör örgütüyle ilişkili kişilerle birlikte yurt dışına çıkış yaptıkları ve örgütün üst yöneticileriyle aynı otelde aynı tarihlerde kaldıklarının tespit edildiği bildirildi.