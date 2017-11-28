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29 ilde büyük uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucunun internet üzerinden satışının önlenmesi amacıyla birçok ilde büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı.

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29 ilde büyük uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinasyonunda internet üzerinden işlenen uyuşturucu suçlarının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

"Şehit Arda Can" adı verilen ve 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 62 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alındıkları illerde emniyet müdürlüklerine götürülen şüphelilerin, internet ortamında uyuşturucu kullanımını özendiren içerikte paylaşımlarda bulundukları, ayrıca uyuşturucunun kullanım metotlarını anlattıkları ve bununla ilgili düzenek tarifleri yaptıkları öğrenildi.

Bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu tartmakta kullandıkları değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerin aramalarını sürdürdükleri bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Arda Can Operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü
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