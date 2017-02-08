  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 3.99
  • BIST 87541.2
    ALTIN 148.925
Buradasınız : » » 29 HKK personeli gözaltına alındı

29 HKK personeli gözaltına alındı

Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda, aralarında subayların da bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 29 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
29 HKK personeli gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 4'ü daha önce meslekten ihraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları belirlenen 37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü daha önce meslekten ihraç edilen, diğerleri muvazzaf 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 teğmen, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş yakalandı.

İkametlerinde bulunamayan firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: eskişehir, fetö, hava kuvvetleri komutanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER