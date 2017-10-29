29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek ve resepsiyon verecek.

Programlara Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk milleti olarak şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktasının, Cumhuriyetin ilanının 94'üncü sene-i devriyesinin kutlandığını belirtti.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Bu vesileyle bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

"Hasta adam" ilan ettikleri Osmanlı'nın mirasını talan için Anadolu'ya koşanların, milletin cesareti, kararlığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır."

Başbakan Yıldırım'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Devletimizin temelleri atılırken milli irade esas alındığı gibi, yine devletimizin bekası da milli irade ile sağlanacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe, ülkemiz adına onur vericidir. Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yayınladığı mesajla Cumhuriyetin 94'üncü yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94'üncü kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirten Yıldırım, bu coşku ve heyecanı 80 milyon vatandaşın tamamının yüreğinde hissettiğini vurguladı.

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." düsturuyla Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinin, vatanın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetin ilanıyla hedefine ulaştığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ilanından itibaren kalkınma ve demokratikleşme yolunda çok önemli mesafeler katettiğini, bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, 94 yıldır karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde edilen kazanımların, 16 Nisan halk oylaması ile perçinlendiğini ifade eden Yıldırım, "16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda büyük bir imkan sağlanmıştır. Milli irade, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesiyle bihakkın tecelli etmiş, hayata geçmiş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, binbir mağduriyet ve meşakkatle yüklenmiş kahredici ve korkunç işgal yıllarından kurtuluşun mükafat ve mevhibesidir. Cumhuriyet, taht ve taç meselesi olmayıp tarih ve talih konusudur. Tarih yol vermiş, talih yüzümüze gülmüş, hezimetten Cumhuriyet çıkmıştır. Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş; nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyeti çıkarmıştır." paylaşımında bulundu.

94 yıl evvel, pak ve parlak bir mazinin ilhamıyla, imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yolların aşıldığını, zorun başarıldığını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Ve de önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli surun hisarlarını Allah'ın izniyle aşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin namus ve haysiyetine emanettir. Cumhuriyet, milli iradenin varlığıyla anlamlı ve baki kalacaktır. Aziz milletimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetin koruyucusunun ise Atatürk’ün hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yetiştirilmesini istediği fikri, vicdanı ve irfanı hür gençler olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu nedenledir ki milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, 'Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti' ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu kurmaya çalışan, milletin egemenliğini bir dikta egemenliğine dönüştürmek isteyenlerin başaramayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 94. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."