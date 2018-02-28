28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 21 yıl geçti

Tarihe “Postmodern Darbe” olarak geçen Mili Güvenlik Kurulu toplantısının üzerinden 21 yıl geçti. Toplantıda alınan kararlarla, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin kurduğu koalisyon hükümeti dağılmıştı. Ardından Refah Partisi kapatılmış, Necmettin Erbakan’a siyaset yasağı konulmuştu.

Türkiye’yi 28 Şubat’a götüren süreçte bir dizi olay yaşandı. Bunlardan ilki, 24 Ocak 1997’de gerçekleşti. Başbakan Necmettin Erbakan, 24 Ocak 1997’de Kayseri’ye gitti. Gezi sırasında il örgütü görevlileri tek tip elbise giyip bere takmıştı. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Üniforma niteliğinde tek tip kıyafet giyilmesi gerekçesi ile RP Kayseri İl Yönetiminin, Siyasi Partiler Yasası’na aykırı davrandığı için görevden alınmasını istedi.

Ardından Sincan’da 31 Ocak 1997’de “Kudüs Gecesi” düzenlendi. RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın düzenlediği geceye katılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri bir konuşma yaptı. Buna, gecede sergilenen gösteriler de eklenince o dönem sıkça dile getirilen rejim tartışmaları alevlendi. Kudüs Gecesi’nin ertesi günü ise, üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan kararname imzaya açıldı. 2 Şubat 1997'de yargı organları harekete geçti. Hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı “Kudüs Gecesi” için ayrı ayrı soruşturma başlattı.

Tanklar Sincan’da

Sincan sokakları 4 Şubat’ta unutulmayacak bir görüntüye sahne oldu: 20 tank ve 15 zırhlı araç Sincan sokaklarına çıktı. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, o görüntü için, "Demokrasiye balans ayarı yaptık" ifadesini kullandı. “Askerin uyarısı” olarak nitelendirilen bu gelişme üzerine Sincan Belediye Başkanı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanı Bekir Yıldız ile 9 arkadaşı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklandı.

Tarihi Milli Güvenlik Kurulu, bu gerilim altında 28 Şubat 1997 günü toplandı. Toplantı tam 8 saat 45 dakika sürdü. MGK’nın o güne dek gerçekleştirdiği en uzun toplantılardan biriydi. Toplantıda, hükümetin yapması istenen 20 maddelik liste oluşturuldu. Temel eğitimin 8 yıla çıkarılması ve irticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesi ile ordudan atılanların belediyelerde istihdam edilmemesi o kararlar arasındaydı. Başbakan Necmettin Erbakan, bu kararları ilk etapta imzalamadı. Tansiyonu düşürmek için bir süre sonra geri adım attı, 5 Mart günü imzayı attı.

Erbakan istifa ediyor

Erbakan, MGK kararlarını imzalasa da tansiyon düşmedi. 21 Mayıs’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Refah Partisi’nin kapatılması için dava açtı. 11 Haziran’da irtica ile mücadele gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde “Batı Çalışma Grubu” kuruldu. Gerilim, Başbakan Necmettin Erbakan’ı istifaya götürdü. Erbakan’ın 18 Haziran’da istifasını vermesi ile hükümeti kurma görevi ANAP lideri Mesut Yılmaz’a devredildi.

Yargıtay’ın açtığı kapatma davası ise 16 Ocak 1998 günü sonuçlandı. Refah Partisi resmi olarak tarihe karıştı. Partinin lideri Necmettin Erbakan’a ise beş yıl siyaset yasağı konuldu.

Kaynak: TRT Haber, AA