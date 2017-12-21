28 Şubat davası sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de arasında bulunduğu 60 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, bazı müdahiller ile müdahil ve sanık avukatlarının tanık dinletilmesi gibi konularda dilekçe verdi ve müdahillik taleplerinde bulundu.

Yiğitsoy, bazı sanık avukatlarının, kimi kişilerin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulunduğunu ifade etti.

Katılan avukatlarından Cüneyt Toraman, sanık avukatlarının tanık dinletme taleplerinin reddini isteyerek, "Dinlenmesi istenenlerin büyük çoğunluğu 28 Şubat'a iştirak eden kişilerdir. Onlar hakkında dava açılmasını bekliyoruz. Tanık dinletme talebi davayı uzatmaya yöneliktir." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım da "Talep edilen hususların neticeye etkili olmayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle reddi gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Sanık avukatlarından Atilla Bingöl, iddianameyi hazırlayan eski savcı Mustafa Bilgili'nin ifadesinin getirilmesinin zorunlu olduğunu savunarak, "Mustafa Bilgili ile ilgili husus, bu davanın sonucunu etkileyecek bir husustur." dedi ve Yargıtayda halen yargılanan Bilgili'nin ifadelerinden bazı bölümler okudu.

Bingöl, Hüsamettin Cindoruk ve eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu'nun da arasında bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak dinlenmelerini talep etti.

Sanıklardan Erol Özkasnak'ın avukatı Ömer Çelikkesen de FETÖ/PDY "çatı davası"nın iddianamesinden bazı bölümleri aktararak, "28 Şubat davasının da FETÖ'nün kumpas davalarından biri olduğu açıktır." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, Yüksek Askeri Şuradan Atılanlar Derneği ile bazı kişilerin davaya müdahillik taleplerinin, suçtan zarar gördüklerine ilişkin belge sunmamaları nedeniyle reddine karar verdi.

Heyet, tanık dinletme taleplerini de mevcut delil durumunu göz önüne alarak reddetti.

Ardından söz verilen Cumhuriyet Savcısı Yıldırım, esas hakkındaki görüşünü okumaya başladı.

60 sanık hakkında ceza istemi

Buna göre Yıldırım, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de arasında bulunduğu 60 sanığın, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıkların lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmalarını istedi.

Savcının cezalandırılmasını istediği sanıklar şunlar:

"Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal."

39 sanık hakkında beraat istemi

Savcı Yıldırım; sanıklar Abdullah Kılıçarslan, Adem Demir, Ahmet Dağcı, Ahmet Atalay Efeer, Ahmet Nazmi Solmaz, Ahmet Ziya Öztoprak, Arslan Daştan, Arslan Güner, Bertay Turgut, Celalettin Bacanlı, Cengiz Koşal, Doğan Temel, Engin Alan, Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Fuat Büyükcivelek, Hamza Özaltun, İsmail Hakkı Önder, İzzettin Gürdal, Kurtuluş Öğün, Lokman Ekinci, Mehmet Başpınar, Mehmet Ali Yıldırım, Mehmet Cumhur Yatıkkaya, Mehmet Faruk Alpaydın, Metin Keşap, Metin Yavuz Yalçın, Mustafa Köseoğlu, Mustafa Özbay, Mustafa İhsan Tavazar, Necdet Batıran, Seyfullah Sönmez, Ümit Şahintürk, Veli Seyit, Aydın Karaşahin, Cemal Hakan Pelit, Mehmet Şinasi Çalış, Mustafa Kemal Savcı, Osman Bülbül ve Yüksel Sönmez'in isnat edilen suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak cezalandırılmalarını istemeye yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığından beraatlarına karar verilmesini istedi.

Savcı Yıldırım, yargılama sırasında vefat eden sanıklar Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesi talebinde bulundu.

Duruşma, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için 8-9-10 Ocak 2018'e bırakıldı.

Kaynak: AA