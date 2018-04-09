28. Mekanize Tugay Komutanlığı tank taburu personelinin yargılandığı davada 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet hapis cezası verildi
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28. Mekanize Tugay Komutanlığı davasında 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis
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