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28 ilde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 60 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon düzenledi. 16 kişi gözaltına alındı.

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28 ilde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

16 kişi gözaltına alındı 

Yapılan operasyonda polis ekipleri, 60 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. 44 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖ üyelerine eğitim danışmanlığı 

Farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin, FETÖ üyelerine eğitim danışmanlığı yaptıkları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları iddia edildi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: yakalama kararı, gözaltı, fetö, bylock
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