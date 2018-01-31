28 ilde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

16 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda polis ekipleri, 60 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. 44 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖ üyelerine eğitim danışmanlığı

Farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin, FETÖ üyelerine eğitim danışmanlığı yaptıkları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları iddia edildi.

Kaynak: DHA