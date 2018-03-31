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28 ilde hırsızlık yapan kadınlar Adana'da suçüstü yakalandı

Adana polisi, 28 ilde yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya çaldığı ileri sürülen 3 kadını, hırsızlık yaparken gözaltına alındı.

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28 ilde hırsızlık yapan kadınlar Adanada suçüstü yakalandı

Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72136 Sokak'ta bulunan Kamil Gül Apartmanı'na, hırsızlık suçundan 20 kaydı bulunan Pınar O., 25 kaydı bulunan Muazzez T. ve 35 kaydı bulunan Gülcan Ç. hırsızlık yapmak için  girdi. Kadınlar daha sonra daireleri gezerek, kapılarının açık olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

Kapılarının 3 kadın tarafından kontrol edildiğini fark eden H.E. polisi aradı. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Eve giremeyen kadınlar kapı önünde buldukları 1 çift spor ayakkabısını çaldıktan sonra apartmandan çıkmak için harekete geçti. Bu arada apartmana gelen polis ekipleri, kadınları suçüstü yakalayarak emniyete götürdü.

"Soymadıkları il kalmamış"

Emniyete getirilen kadınların GBT sorgusu ve yapılan parmak izi çalışmalarından, İstanbul, Ankara, İzmir, başta olmak üzere toplam 28 şehirde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Zanlıların girdikleri evlerden yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya, para ve altın çaldıkları ileri sürüldü.

Temizlik bahanesi

Kadınlar, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, "Biz hırsız değiliz apartmana yöneticiyle temizlik işini görüşmek için girmiştik. Hırsızlık yapmadık" diyerek kendilerini savundu. Kadınlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: seyhan, kadın hırsız, Adana
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