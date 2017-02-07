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28 eski emniyet mensubuna FETÖ gözaltısı

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 28 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

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28 eski emniyet mensubuna FETÖ gözaltısı

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 28 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul, Sivas ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önce meslekten ihraç edilen, aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcısının bulunduğu 28 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Etiketler: Samsun merkezli 4 il, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, 28 eski emniyet mensubu, gözaltı
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