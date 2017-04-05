  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 28 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

28 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7'si tutuklu 28 asker, 5 Haziran'da yargılanacak.

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28 asker hakkında 3er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7'si tutuklu 28 asker, 5 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesiyle ilgili 7'si tutuklu 28 sanık asker hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, tensip tutanağında, ilk duruşmanın 5 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan büyük salonda yapılmasına karar verdi.

Duruşmanın 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da da devam etmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, aralarında 5 subayın da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır bulunması için çağrı kağıdı gönderilmesine hükmetti.

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