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272 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa ve Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 272 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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272 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun kent girişindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir TIR'ı durdurdu.

TIR'da yapılan aramada, 262 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da da D-100 karayolunun Bolu kesiminde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdukları bir TIR'da arama yaptı.

Aramada, sehpa görünümü verilen özel zulaların içinde çeşitli markalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

TRT HABER 

Etiketler: şanlıurfa, Bolu, kaçak sigara
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