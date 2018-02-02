27 ilde FETÖ operasyonu: 40 polise gözaltı kararı

2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavında sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığı tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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