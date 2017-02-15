  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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27 emniyet mensubuna FETÖ gözaltısı

Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda, daha önce meslekten ihraç edilen 3'ü emniyet müdürü 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

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27 emniyet mensubuna FETÖ gözaltısı

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, daha önce meslekten ihraç edilen 3'ü emniyet müdürü 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda daha önce görevden ihraç edilen 3'ü emniyet müdürü 27 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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