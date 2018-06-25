27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'en'leri

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

İlk defa 600 milletvekili seçildi. Meclis'e birçok ünlü isim girdi. 27'nci dönem parlamentosu renkli görüntülere sahne olacak. Eski sporcular, Mehmet Ağar ve Bülent Arınç'ın oğulları da var yeni parlamentoda, cezaevinden milletvekili seçilenlerde.

İşte 27'nci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi

Meclis'in en yaşlı ismi CHP'nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal. En genç ismi ise AK Parti'nin 22 yaşındaki vekili Rümeysa Kadak oldu.

Eski motosiklet yarışcısı Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya, eski milli futbolcu Alpay Özalan AK Parti İzmir milletvekili seçildi. Geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı da yine MHP Kocaeli milletvekilliği görevini sürdürecek.

Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç da Meclis'te yer alacak. Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul milletvekili oldu.

Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da AK Parti'den Elazığ milletvekili seçildi. Eski Emniyet Müdürü Selami Altınok ise AK Parti'nin Erzurum sıralarında yer alacak.

CHP kadrolarına yeni isimleri kattı

Abdüllatif Şener Konya'dan, eski DİSK Başkanı Kani Beko ise İzmir'den milletvekili seçildi.

MİT tırları davası nedeniyle cezaevinde bulunan Enis Berberoğlu da Meclis'te İstanbul'u temsil edecek.

Gazeteci Ahmet Şık ve Oyuncu Barış Atay ise HDP sıralarından Meclis'e girdi.

Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur da İyi Parti'den Isparta Milletvekili seçildi.

Kaynak: AA