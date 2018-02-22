  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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27 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Mersin'de 27 suçtan aranan ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

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27 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Mersin'de "bilişim suçları, suç eşyası satın alma, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, hırsızlık" gibi 42 suçtan kaydı olan, 27 suçtan aranan ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin 1 haftalık takibi sonucu sahte kimlikle yakalandı. 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 40 yaşındaki C.A.'nın merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde göründüğünün bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, bir hafta boyunca şahsı bulmak için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen şahıs yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Sahte kimlikle yakalanan şahsın, bilişim uzmanı olduğu öğrenildi. Şahsın yapılan GBT sorgusunda çıkan birçok dosya ise polisi bile şaşkına çevirdi.

Bugün emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Mersin, hapis cezası
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