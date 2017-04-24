26 Nisan'da İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ilçesine, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 26 Nisan Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 26 Nisan'da 08.30-12.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.