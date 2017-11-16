  • 17 KASIM 2017, CUMA

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26 ilde FETÖ operasyonu: 21 kişiye daha gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi.

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26 ilde FETÖ operasyonu: 21 kişiye daha gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 34'ü muvazzaf 56 asker hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 kişi daha gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24'ü muvazzaf asker 55 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasına çalışılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 34'ü muvazzaf 56 asker hakkında yakalama kararı çıkartılmış, kararın ardından dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24'ü muvazzaf asker 34 kişi yakalanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: FETÖ operasyonu, fetö, Diyarbakır
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