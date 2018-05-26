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26 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 26 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı.

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26 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurdu.

Yapılan incelemede yakalananlar arasında FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, ByLock kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisinin bulunduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri Yaşar K., Burak L., Ahmet B., Hasan Ç., Zafer K., Fatih Ç., Mehmet O., Fethi K., Kürşat K., İsmail D., Emre K., Nihat K., Hasan K., Cüneyt S., Yunus Emre K., Ahmet Berk A., Yusuf K., Sinan Ç., Atilla U., Atife K., Emine O., Neşe K., Emel K., Mülkiye A., Hilal Ç., Sibel M. gözaltına alındı.

Gruptaki çocuklar yakınlarına teslim edildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, fetö
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