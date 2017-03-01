Balıkesir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 26 eski öğretmen gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir, Ankara, Manisa, Malatya ve İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaparken ihraç edilen 34 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tamamının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen şüphelilerden 26'sını gözaltına aldı. Şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 8 kişinin arandığı bildirildi.