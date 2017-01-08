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Buradasınız : » » 25 yolcunun içinde olduğu otobüs şarampole devrildi

25 yolcunun içinde olduğu otobüs şarampole devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen otobüsteki 25 yolcu, aracın tavan kısmındaki havalandırma boşluğundan çıkarıldı.

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25 yolcunun içinde olduğu otobüs şarampole devrildi

Alınan bilgiye göre, Himmet Kılıç idaresindeki 34 BK 8322 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Isparta karayolunun 4. kilometresinde karlı zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Otobüsteki 25 yolcu, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinin de yardımıyla aracın tavan kısmındaki havalandırma boşluğundan çıkarıldı.

Yaralananın olmadığı kazada, yolcular başka bir otobüsle Antalya'ya nakledildi.

Otobüs sürücüsü Himmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'dan Antalya istikametine seyir halinde olduklarını belirterek, "Önümüze bir tır çıktı. Ona çarpmamak için uğraşırken otobüs yan yattı. Otobüste 25 kişi vardı. Çok şükür yaralımız yok. Yolcular arasında sınavdan dönen hemşireler de vardı." dedi.

Kaza, nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. AA

Etiketler: Konya, konya kaza
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