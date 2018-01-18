2,5 yaşındaki Utku Baran babasının madalyasını aldı

Cumhurbaşkanlığınca 19 şehit ailesi ve 3 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası, düzenlenen törenle takdim edildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2015 yılında evinden otomobille birliğine gittiği sırada terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu'nun madalyası Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin tarafından şehidin 2,5 yaşındaki oğlu Utku Baran Topçuoğlu'na verildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'te teröristlerle girdiği çatışmada şehadet mertebesine ulaşan özel harekat polisi Atilla Güneş'in madalyası ise askeri okul öğrencisi oğlu Alperen Güneş teslim aldı.
Yakınlarının övünç madalyalarını alan şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: AA