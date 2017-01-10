25 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Tekirdağ merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 64'ü emniyet mensubu 80 şüphelinin yakalanması için 25 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da olduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.