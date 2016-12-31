'25 bin polis görev yapacak'

Etiler'de yeni yıl öncesi bir huzurevini ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı kutlamaları kapsamında 25 bin polisin İstanbul'da görev yaptığını belirtti.

Vali Şahin, aldıkları önlemleri de şöyle aktardı:

"Yılbaşında vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına bütün muhtemel riskler değerlendirilerek normalde rutin içinde 10 bin polis görev yaparken biz bir 15 bin polis daha takviye ederek 25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini İstanbul'da almaya gayret ettik. Her yerde polisimiz değişik şekillerde ve değişik noktalarda görev yapacaklar. Yine aynı şekilde jandarma kendi bölgesi içinde yaklaşık bin personelle görev ifa edecek. Bunun yanında sahil güvenlik komutanlığımızın ekipleri de kendi bölgelerinde görev yapmaya devam edecek. Sadece aldığımız tedbirler güvenlikle ilgili değil, aynı zamanda hastanelerimiz, acil servislerimiz tam kapasiteyle görev yapacak. Diğer kuruluşlarımız da elektrikten tutun, ulaşıma kadar belediye ekiplerimiz de dahil olmak üzere, karayollarımız da dahil olmak üzere herkes kendi konusunda ve sahasında azami tedbirleri aldılar. İnşallah bir olumsuzluk yaşamamayı bekliyoruz."