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25 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisi'ne 25 bin 500 polis adayı alınacak.

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25 bin 500 polis adayı alınacak

2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'ne (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okulları'na (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak.

Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

Emniyete taze kan

Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı.

Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

Kaynak: AA

Etiketler: pomem, pmyo, emniyeti polis
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