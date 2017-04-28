"25 Aralık darbeye teşebbüs" sanıkları Silivri'de yargılanacak

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya, 7 tutuklu sanık ve başka suçtan tutuklu 5 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada 7 tutuksuz sanık savunmasını yaptıktan sonra tutuklu sanıklar ile avukatların talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar eski emniyet müdürü Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt ve Mehmet Fatih Yiğit'in mevcut delil durumu, tutanaklar, kaçma şüphesi, müşteki sayısı ve eylemlerin yoğunluğu, üzerilerine atılı suçlar için öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol hükümleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşunu dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık sayısı ve avukat sayısı göz önüne alındığında adliyedeki duruşma salonlarının yetersiz olduğunu belirterek, duruşmaların Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinden bulunan salonda yapılmasına hükmetti.

Haklarında yakalama kararı bulunan eski emniyet Müdürü Hamza Tosun'un da bulunduğu 3 sanığın infazının beklenilmesine, yine FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un hakkındaki gıyabında tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı.

İş adamlarının davaya katılma talepleri

Heyet, iş adamları Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız, Hayrettin Özaltın ve İbrahim Erdoğan Gözel'in suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle davaya katılma talebini kabul ederek, duruşmaların 10 ve 11 Temmuz'da yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak Fetullah Gülen yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve eski Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık iki polis hakkında ise ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ila on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Gülen ve Dursun'un ayrıca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 ila 22,5 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçundan 22,5 ila 30 yıl olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay ila 52 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2015 tarihinde iddianamenin kabulüne karar vermiş ve firari sanıklar Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un gıyabında tutuklanmasına hükmederek, iki sanık hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunmuştu. Firari sanık Hamza Tosun hakkında ise yakalama kararı veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 6 Ocak 2016'da yapılmasına hükmetmişti.