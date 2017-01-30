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245 köyle ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 245 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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245 köyle ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 245 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 28, ilçelerden İmranlı'da 49, Gürün'de 35, Zara'da 35, Kangal'da 30, Divriği'de 22, Hafik'te 20, Suşehri'nde 9, Gemerek'te 6, Yıldızeli'nde 5, Doğanşar'da 4, Şarkışla'da 2 olmak üzere 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. 

Etiketler: Sivas, köy yollları kapalı
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