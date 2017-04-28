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Buradasınız : » » 24 ton kaçak midye piyasaya sürülmeden el konuldu

24 ton kaçak midye piyasaya sürülmeden el konuldu

İstanbul'dan İzmir istikametine giden 2 tırda yapılan aramada, piyasaya kaçak olarak sürülmek istenen 24 ton midye ele geçirildi.

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24 ton kaçak midye piyasaya sürülmeden el konuldu

İstanbul'dan İzmir istikametine giden 2 tırda yapılan aramada, piyasaya kaçak olarak sürülmek istenen 24 ton midye ele geçirildi.

İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir’de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden gelen ihbar değerlendirilerek, İstanbul’dan İzmir istikametine seyreden iki tır durdurularak arama yapıldı.

Kontroller sonucunda kaçak olduğu anlaşılan yaklaşık bin 400 çuval içine konulmuş 24 ton kara midyeye el konuldu.

Midyeleri Kadifekale'ye götürdükleri belirlenen kişilere, İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince "yasak su ürünleri nakletmek" suçundan idari para cezası uygulandı.

Canlı olduğu tespit edilen ve el konulan 24 ton midyenin İzmir iç körfezdeki yaşam alanlarına döküldüğü kaydedildi.

Kontrolsüz alanlardan çıkarıldığı için sağlığa zararlı

Kaçak ürünlerin hem avlanma sezonu dışında hem de kontrolsüz alanlardan çıkarıldığı, böyle ürünlerin avlanarak işlenmesi sonucunda insan sağlığına son derece zararlı sonuçların oluşabileceği bildirildi. AA

Etiketler: İstanbul, izmir, kaçak midye, kara midye
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