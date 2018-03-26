  • 26 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.971
    EURO 4.919
  • BIST 117315.18
    ALTIN 171.857
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 24 terörist etkisiz hale getirildi

24 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri yurt içinde son bir haftada terör örgütü PKK'ya 1224 operasyon yaptı. Operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
24 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün kış üslenmesine fırsat vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, baharda da teröristlere göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı terör operasyonlarının bir haftalık bilançosunu açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya son bir haftada 1224 operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri operasyonlarda 24 teröristi etkisiz hale getirildi. Uludere'de iki AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4916 kişi gözaltına alındı.

686'sı PKK/KCK, 568'i FETÖ/PDY, 65'i DEAŞ ve 32'si aşırı sol terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 351 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile düzensiz göçle mücadele dahil toplam göz altına alınan kişi sayısı 4 bin 916 oldu.

Terör propagandası yapan hesaplar mercek altında

Siber suçlarla mücadelede de PKK yandaşlarına geçit verilmedi. Terör örgütü propagandası yapılan 783 sosyal medya hesabı incelendi. 259 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: terör operasyonu, son dakika, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER