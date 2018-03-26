24 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün kış üslenmesine fırsat vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, baharda da teröristlere göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı terör operasyonlarının bir haftalık bilançosunu açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya son bir haftada 1224 operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri operasyonlarda 24 teröristi etkisiz hale getirildi. Uludere'de iki AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4916 kişi gözaltına alındı.

686'sı PKK/KCK, 568'i FETÖ/PDY, 65'i DEAŞ ve 32'si aşırı sol terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 351 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile düzensiz göçle mücadele dahil toplam göz altına alınan kişi sayısı 4 bin 916 oldu.

Terör propagandası yapan hesaplar mercek altında

Siber suçlarla mücadelede de PKK yandaşlarına geçit verilmedi. Terör örgütü propagandası yapılan 783 sosyal medya hesabı incelendi. 259 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: TRT Haber