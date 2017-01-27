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24 Kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

43 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 24 kişilik çete polisin operasyonuyla yakalandı.

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24 Kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul merkezli operasyonda, 43 evden yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 24 kişilik çete çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, İzmir ve Elazığ’da 43 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen suç şebekesini takibe aldı. 3 aylık takibin ardından İstanbul merkezli operasyonda 24 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

Operasyonda 6’sı 18 yaşından küçük olmak üzere ve aralarında çete lideri olduğu iddia edilen, hırsızlıktan çok sayıda sabıkası da olan Veysi B.’nin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 4 silah, hırsızlıkta kullanılan malzemeler, çalınan cep telefonları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yaşları 18 ile 25 arasında değişen şüphelilerin özellikle öğle saatlerinde belirledikleri evlerin kapı kilit göbeğini kırarak içeri girdikleri, hırsızlık yaptıkları evde otomobil anahtarı bulduklarında sokakta anahtarla araçları kontrol edip aracı çaldıkları, bazen de kiraladıkları otomobillerle hırsızlık yapmaya gittikleri öğrenildi.

18 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından, İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Etiketler: istanbul emniyet müdürlüğü, hırsızlık çetesi
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