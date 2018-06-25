24 Haziran seçimlerinde tercih farkı olan iller

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların 52,5’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili Genel seçimlerinde ise AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacak.

Çanakkale ve Tunceli'de seçimlerinin sonucu farklı oldu

24 Haziran seçimlerinde seçmenin önünde ilk kez iki pusula birden vardı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 81 ilden 79'unun tercihi aynı oldu. İki seçim arasında farklı tercih kullanılan sadece iki il vardı; Çanakkale ve Tunceli.

Yeni sistemin ilk seçiminde halk ilk kez Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için aynı anda sandık başına gitti.

81 ilin 79'unda halkın her iki seçimdeki tercihi de aynıydı. Yani tercihlerin farklılık gösterdiği il sayısı sadece 2 oldu. AK Parti 64 ilde ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 63 ilde yarışı önde bitirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi ise 6 kentte birinciliği alırken, CHP adayı Muharrem İnce 8 ilde yarışı önde tamamladı.

Çanakkale'deki milletvekilliği seçimlerinde AK Parti birinci sırada yer aldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihler farklılık gösterdi. CHP adayı Muharrem İnce Çanakkale'deki yarışı ilk sırada bitirdi.

Tunceli'de de iki seçimin sonucu birbirinden farklı oldu

Milletvekilliği seçimlerinde ilk sırada HDP yer alırken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu tablo değişti. Oyların yüzde 58'ini alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce Tunceli'de ilk sırayı alan isim oldu.

Kaynak: TRT Haber