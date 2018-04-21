24 evi soyup, tatile ve eğlenceye gittiler: 4 gözaltı

Kent genelinde meydana gelen evden hırsızlık olayları zanlılarının yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli tarihlerde Eskişehir'de 24 ayrı eve balkon ve pencerelerden girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin hırsızlıktan elde ettikleri paraları içkili eğlence yerlerinde ve gittikleri tatil yörelerinde harcadıkları belirlendi. 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA