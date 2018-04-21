  • 21 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.08
    EURO 5.01
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.014
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 24 evi soyup, tatile ve eğlenceye gittiler: 4 gözaltı

24 evi soyup, tatile ve eğlenceye gittiler: 4 gözaltı

Eskişehir'de de çeşitli tarihlerde 24 ayrı evi soyan 2'si kadın 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
24 evi soyup, tatile ve eğlenceye gittiler: 4 gözaltı

Kent genelinde meydana gelen evden hırsızlık olayları zanlılarının yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli tarihlerde Eskişehir'de 24 ayrı eve balkon ve pencerelerden girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin hırsızlıktan elde ettikleri paraları içkili eğlence yerlerinde ve gittikleri tatil yörelerinde harcadıkları belirlendi. 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: eskişehir, soygun, tatil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER