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Buradasınız : » » 24 bin 807 defa girdiği ByLock'u kullandığını inkar etti

24 bin 807 defa girdiği ByLock'u kullandığını inkar etti

Adana'da eski yargı mensubu çiftin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren sanık, 24 binden fazla giriş yaptığı tespit edilen ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

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24 bin 807 defa girdiği ByLocku kullandığını inkar etti

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında on beşer yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık eski savcı Süleyman Tuna D. ile tutuksuz yargılanan eşi eski hakim T.T.D. ve avukatı katıldı.

Sanık Süleyman Tuna D., savunmasında örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'un tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, "Tespit tutanağına göre toplam 115 gün ByLock kullanılmış görünüyor. Ayrıca benim 24 bin 807 defa ByLock'a girişim görünüyor. Bu tespiti kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık T.T.D. ise hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, bylock, Adana
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