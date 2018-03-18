23 yıl sonra şehit komutanlarının mezarında buluştular

Sosyal medya üzerinden haberleşen 84 emekli asker, 19 Mart 1995'te terör örgütü PKK tarafından Şırnak'ta şehit edilen silah arkadaşları Abanoz'un mezarının bulunduğu Karasu'ya gitti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 84 emekli asker, önce Karasu Kaymakamlığı önünde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü törenine katıldı.

Asker kıyafeti giyen silah arkadaşları daha sonra Türk bayrağı açıp vatandaş, öğrenci ve protokolle öğrenci marşı eşliğinde mezarlığa yürüdü.

Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz'un mezarı başında Kur'anı-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağız"

Sivas'tan gelen Mustafa Dereli, Abanoz'un çok değerli bir komutan olduğunu anlatarak, "23 yıl sonra komutanımızın mezarını ziyaret etmek bizleri gururlandırdı. Her yıl komutanımızın mezarını ziyaret edeceğiz. Arkadaşlarımızla sosyal medyadan buluştuk ve bu etkinliğe karar verdik, bugün de mezarı başındayız" dedi.

İstanbul'dan gelen Hüseyin Turan da, bu etkinliği her yıl gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağız ve bu sayıyı daha da çoğaltacağız ve bütün arkadaşlarımızla önümüzdeki sene inşallah yine geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kars’tan gelen Cevdet Kızıltepe ise, Abanoz'u rahmetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA