TSK, 10-17 Mayıs tarihleri arasında 23 teröristi etkisiz hale getirdi.
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23 terörist etkisiz hale getirildi
Başbakan Yıldırım'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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