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23 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 10-17 Mayıs tarihleri arasında 23 teröristi etkisiz hale getirdi.

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23 terörist etkisiz hale getirildi

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