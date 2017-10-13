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23 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari, Siirt ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

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23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 5-11 Ekim arasında Hakkari, Siirt ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 23 terörist etkisiz hale getirildi; çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 5-11 Ekim 2017 arasında bölücü terör örgütünün, sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan, özellikle Hakkari, Siirt ve Diyarbakır bölgelerinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Hakkari Yüksekova'nın Alandüz ve İkiyakalar mevkileri, Siirt'in Eruh ve Diyarbakır'ın Hani ilçelerinde orta çaplı icra edilen operasyonlarda, 23 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 9 adet piyade tüfeği, bir adet zagros keskin nişancı tüfeği, bir adet dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet av tüfeği ve sekiz adet tabanca olmak üzere toplam 20 adet silah ele geçirildi.

Ayrıca bir adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 93 kilo amonyum nitrat, 30 adet el bombası, 2 bin 174 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, bir adet 82 milimetre havan mühimmatı, 26 kilogram tahrip kalıbı, 6 kilogram A-4 patlayıcı madde, 5 kilogram C-4 patlayıcı madde, bir adet dinamit lokumu, 3 kilogram potasyum nitrat, bir adet mayın, 107 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 44 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 162 adet fünye, iki adet gece görüş dürbünü, 51 adet şarjör, 23 adet telsiz ve 5 adet tüp ele geçirildi. Tespit edilen 29 adet el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Güvenlik güçleri, teröristler tarafından kullanılan 27 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depoyu da kullanılamaz hale getirdi.

Etiketler: terör operasyonları, 23 terörist etkisiz hale getirildi
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